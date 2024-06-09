Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) son oturumu Yabancı Dil Testi'nin de (YDT) tamamlanmasıyla, sınav maratonu sona erdi..

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) tamamlanmasının ardından bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında "YKS soruları sınavdan önce paylaşıldığına" dair iddialar ortaya atılmıştı.

Asılsız iddialarla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

"Soruşturma başlatıldı"

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi sorularının sızdırıldığına ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan gerçeğe aykırı iddialar ve paylaşımlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Hedeflerine ulaşmak için yoğun bir çalışma dönemi geçiren adayların ve onlara sonsuz destek veren ailelerinin huzuru ile kurumlarımızın saygınlığını bozmaya yönelik yapılan gerçek dışı sosyal medya paylaşımları asla kabul edilemez. Hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavda ter döken tüm adaylarımızın başarılı bir sınav geçirmiş olmalarını diliyor, istedikleri üniversitede eğitim hayatlarını sürdürmelerini temenni ediyorum.