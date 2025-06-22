YKS 2025 TYT Soru ve Cevap Anahtarı Açıklandı mı?

2025 TYT soruları ve cevap anahtarı henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından resmi olarak paylaşılması bekleniyor.

Adaylar, sınavların sona ermesinin ardından https://ais.osym.gov.tr üzerinden veya ÖSYM’nin resmi web sitesinden soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına PDF formatında erişebilecek.

YKS 2025 Oturumları Ne Zaman Yapıldı?

TYT (Temel Yeterlilik Testi) : 21 Haziran 2025 Cumartesi - 10.15

AYT (Alan Yeterlilik Testi) : 22 Haziran 2025 Pazar - 10.15

YDT (Yabancı Dil Testi): 22 Haziran 2025 Pazar - 15.45 Üniversitelerde Devrim Gibi Karar: YÖK, 2025 İçin Geleceğin Bölümlerini Açıkladı! İçeriği Görüntüle

Tüm oturumların tamamlanmasının ardından YKS 2025 soru ve cevap anahtarları ayrı ayrı yayımlanacak.

2025 TYT Soru Dağılımı Nasıldı?

Türkçe : 40 Soru

Sosyal Bilgiler : 20 Soru

Temel Matematik : 40 Soru

Fen Bilimleri: 20 Soru

Toplam: 120 Soru

YKS 2025 Soru Kitapçıkları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM, sınav güvenliği nedeniyle soru kitapçıklarını sınavdan hemen sonra paylaşmıyor. Ancak önümüzdeki günlerde TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait soru ve cevap anahtarlarının PDF formatında açıklanması bekleniyor.

Sınav soruları, adayların görebileceği şekilde A, B, C, D ve E kitapçığı seçenekleriyle yayımlanacak.

Her aday, sınavda karşılaştığı soruları ve cevaplarını sistem üzerinden kontrol edebilecek.

YKS 2025 Soruları ve Cevap Anahtarı Nereden Görüntülenir?

Adaylar, ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi olan ais.osym.gov.tr adresi üzerinden:

TYT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

AYT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

YDT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

dosyalarına ulaşabilecek. Ayrıca ÖSYM mobil uygulaması üzerinden de erişim sağlanabilir.

YKS 2025 Soru ve Cevap Anahtarı Yayınlandığında Buradan Ulaşabilirsiniz:

YKS 2025 Soru ve Cevap Anahtarı İçin Tıklayınız (aktif olduğunda link çalışacaktır)