Öğrencilerin heyecanla beklediği YKS başlarken, okul bahçelerinde stresli anlar yaşandı.

Her yıl düzenlenen sınav için defalarca ikaz edilen adaylar, yeniden sınava geç kaldı.

Sınav başlama saati ile kapı kapanma saatini yanlış anlayan adaylar, sınava alınmadı.

Dakikalarla büyük sınavı kaçıranlar gözyaşlarına boğuldu.

İstanbul'da sınav merkezlerinden biri de Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'ydi.

Fakültenin önü sabahın ilk saatlerinden itibaren öğrenci ve yakınlarıyla doldu.

Girişte görevliler tarafından evrakları kontrol edilen öğrenciler, üst aramasının ardından sınava girecekleri salonlara yönlendirildi.

5 dakika geç kaldı

Okul kapısının kapatılmasına bir dakika kala koşarak sınava gelen öğrenciler vatandaşlara tarafından alkışlanarak içeri girdi. Saat 10.00'da okul kapısı kapatıldı.

Kapının kapatılmasından beş dakika sonra sınava girmek için gelen öğrenci kapıda kaldı.

Yetkililer tarafından sınava giremeyeceğini öğrenen öğrenci bir süre bekledikten sonra okul önünden ayrıldı.

"5 dakika için bir senem heba oldu"

Sınava geç kalan Talha Köse “Trafik nedeniyle beş dakika geç kaldım. Ailem inşallah güzel karşılar. Şu an 5 dakika için bir senem heba oldu. Olmadı. Artık seneye kaldı. Şu anda hiç iyi değilim" dedi.

Sınava giriş saatini kaçırdı

Öte yandan yine İstanbul'da sınava girecek olan bir öğrenci, 10.15 olan giriş saatini kaçırdı.

Okula girmek için görevliyle konuşan ancak "kapılar 10.00'da kapandı" yanıtını alan öğrenci "Kapılar 10'da kapandı da, 15 geçe yazıyor benim kağıdımda" dedi.

Saati kaçırdı, okula tırmanarak girmeye çalıştı

İlginç bir örnek de Avcılar'dan...

Sınavın gerçekleştirileceği okulda, kapının kapatılmasından 20 saniye sonra ailesi ile gelen bir adayı gören diğer velilerin uyarısı üzerine bahçe kapısı tekrar açıldı ve genç kız ile hemen arkasından gelen erkek öğrenci içeri alındı.

Ancak, 3 dakika sonra gelen iki erkek aday tüm çabalara rağmen kapıyı açtıramadı.

Adaylar bunun üzerine demir kapıyı tırmanarak bahçeye girdi ancak, binanın girişindeki görevliler tarafından engellenerek dışarı çıkarıldı.

Yere yığıldı, gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da da benzer durumlar yaşandı.

Sınavı 4 dakika ile kaçıran bir genç kız, kapının kapalı olduğunu görünce olduğu yere yığılıp gözyaşlarına boğuldu.

"1 saat öncesinden evden çıktım, 1 yılım gitti" diyerek ağlamaya devam eden genç kızı, diğer veliler teselli etmeye çalıştı.

Bir başka genç de sınava giriş saatini başlama saatiyle karıştırınca 5 dakika gecikti. Son saniyelerle kapıdan içeriye girenleri ise veliler alkışladı.