Bu Kapsamda 38 Yaşında İki Kız Çocuğu Annesi Ümit Karakuşta Expo 2023 Alanında Kendi Dükkânını Açarak Yöresel Ürünleri Bölge Halkının Beğenisine Sunuyor.

Yaklaşık On Yıldır Bu İşle Meşgul Olan Ziraat Mühendisi Karakuş 15 Metrekare Civarındaki Dükkânda Ev Ekonomisine Katkıda Bulunuyor.

Kadınlar Tarafından Yoğun İlgi Gören Girişimci Kadın Ümit Karakuş’un İşletmesi Diğer Kadınlara Da Örnek Oluyor.

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan Ümit Karakuş Kadınlarında Kendi Başlarına Bir Şeyleri Başarabilmesinin Çok Önemli Olduğunu İfade Etti.

