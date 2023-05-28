Millet kararını verdi, gözler sandığa çevrildi.

İkinci tur seçimlerinde oy verme işleminin bitmesiyle Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, kameralar karşısına geçti.

"Olumsuz bir durum söz konusu olmadı"

Kendilerine ulaşan herhangi olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Yener, şöyle devam etti:

Bugün yapılan seçimin ikinci turu oy verme süreci sona erdi. Kurumumuza yansıyan olumsuz durum söz konusu olmadı. İtirazlar da değerlendirilmiş ilgili kurullara gönderilmiştir. Seçmenlerimize, adaylarımıza, temsilcilere, partilere, YSK'nın üyelerine, personelimize, sandıklarda görevlilere teşekkür ederiz. Niğde'de oy kullanan adam, eve dönüş yolunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Yener, "Seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum." diyerek konuşmasını noktaladı.