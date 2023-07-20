Yunanistan’ın ormanlar alevlere teslim oldu…

Yangınların ana merkezleri Attika ve Korint bölgeleri olarak duyuruldu.

Uçak ve helikopterler müdahale ediyor

Batı Attika’nın 4 köylü Dervenochoria belediyesinde çıkan yangın, hala söndürülmüş değil.

Havadan 7 uçak ve 9 helikopter, alevlere müdahale ediyor.

İlk yardımlar İtalya ve Fransa'dan

Faaliyet gösteren uçaklar arasında Avrupa Sivil Savunma Mekanizması tarafından İtalya ve Fransa'dan Yunanistan’a gönderilen 4 uçak da bulunuyor.

Yine yardım için Romanya’dan 50 itfaiyeci ve 10 araç daha gönderildi.

Yunanistan yanıyor: 6 ülkeden yardım istendi

İsrail de gönderiyor

Yarın da 31 itfaiyeci ile 15 araç Slovakya'dan, 149 itfaiyeci ve 49 araç ise Polonya'dan gönderilecek.

Yunanistan’a bugün İsrail'den 2 yangın söndürme uçağının daha gelmesi bekleniyor…