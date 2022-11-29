Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, dün Dikili açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, yine Dikili açıklarında lastik botla yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 42 düzensiz göçmeni ise yakaladı.

Kurtarılan ve yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.