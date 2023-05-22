Yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde, Cumartesi günü başlayan oy verme işlemleri sürüyor.

Bu kapsamda 73 ülkede 156 temsilcilikte ve gümrük kapılarında oy kullanılabilecek. Yurt dışında toplam 3 bin 461 sandık kuruldu.

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden, yurt dışı temsilcilikler ve gümrüklerde oy kullananların toplam sayısı, üçüncü günde saat 10.30 itibarıyla 1 milyon 153 bin 842 oldu.

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Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'a kadar, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar sürecek.

Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyon 150 bini geçti

Almanya'da yoğun katılım ikinci tur için de sürüyor

1,5 milyon seçmenin bulunduğu Almanya’da ilk 2 günde 393 bin 580 oy kullanıldı. Stuttgart Başkonsolosluğu bölgesindeki seçim merkezi ilk 2 günde kullanılan 45 bin 574 oyla yine ilk sırada. Essen Başkonsolosluğu bölgesindeki seçim merkezi ise kullanılan 44 bin 494 oyla ikinci. Düsseldorf ve Köln seçim merkezlerinde de ilk 2 günde kullanılan oy sayıları da ayrı ayrı 30 bin barajını aştı.

Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyon 150 bini geçti

Merak edilen soruların yanıtları YSK'nin internet sitesinde

YSK'nin internet sitesinde, "Yurt dışı seçmen işlemleri" başlığı altında sık sorulan sorular ve yanıtları yer alıyor.

Buna göre, temsilciliklerde ve gümrük kapılarındaki oy kullanma işlemi sırasında sandık kurulu başkanı Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) üzerinden, vatandaşın yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığı kontrol ediyor. Seçmen, sistemde kayıtlıysa oy kullanıp kullanmadığı sorgulanıyor. Oy kullanmadığı anlaşılan seçmen oyunu kullandıktan sonra, SEÇSİS sistemi üzerinden "oy kullandı" olarak işaretleniyor.

Yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup, Türkiye'ye girişte gümrükte oy kullanmayı unutan vatandaşlar, YSK tarafından belirlenen herhangi bir gümrük kapısında, oy verme tarihleri arasında oyunu kullanabiliyor.

Vatandaşlar, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını, kayıtlı ise kayıtlı olduğu dış temsilciliği, e-Devlet ve www.ysk.gov.tr adresinden, YSK mobil uygulamasından veya YSK çağrı merkezinden öğrenebiliyor.

Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyon 150 bini geçti

Herhangi bir temsilcilik ya da gümrük kapısında oy kullanılabilecek

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup seçim tarihinde Türkiye'de bulunan seçmenler, YSK tarafından sandık kurulmasına karar verilen herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler ayrıca, yurt dışında sandık kurulan temsilciliklerin herhangi birinde ya da sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oylarını verebiliyor.

Yurt dışı oyların sayım ve döküm işlemleri

Yurt dışından ağzı mühürlü olarak Türkiye'ye getirilecek oy torbalarının sayım ve dökümü, yurt içerisinde oy verme süresinin bittiği 28 Mayıs saat 17.00'den sonra genel esaslara uygun şekilde, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun denetimi altında, sandık kurullarına açtırılarak yaptırılacak.

Tutanak altına alınacak sonuçlar Ankara İl Seçim Kuruluna iletilecek.