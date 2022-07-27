Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Temmuz-2 Ağustos haftalık tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre sıcaklık genellikle mevsim normallerinde olacak.

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, perşembe gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde etkili olacak.

METEOROLOJİDEN GÜNEYDOĞU İÇİN SICAK HAVA UYARISI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, bugünden itibaren hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.



Söz konusu periyotta günün en yüksek hava sıcaklığının Şanlıurfa'da 40-43 ve Diyarbakır'da 40-42 dereceler civarında olması bekleniyor.



Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Bu hafta 10 ilde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Adıyaman

Perşembe - 41°C

Cuma - 42°C

Cumartesi - 40°C

Pazar - 41°C

Aydın

Çarşamba - 40°C

Perşembe - 40°C

Cuma - 40°C

Cumartesi - 41°C

Batman

Çarşamba - 40°C

Perşembe - 42°C

Cuma - 43°C

Cumartesi - 41°C

Pazar - 42°C

Denizli

Çarşamba - 40°C

Perşembe - 42°C

Cuma - 42°C

Cumartesi - 42°C

Pazar - 41°C

Diyarbakır

Çarşamba - 40°C

Perşembe - 41°C

Cuma - 42°C

Cumartesi - 40°C

Pazar - 41°C

Gaziantep

Perşembe - 40°C

Cuma - 41°C

Kahramanmaraş

Çarşamba - 40°C

Perşembe - 40°C

Cuma - 41°C

Kilis

Perşembe - 40°C

Cuma - 41°C

Şanlıurfa

Çarşamba - 40°C

Perşembe - 42°C

Cuma - 43°C

Cumartesi - 41°C

Pazar - 42°C

Siirt

Perşembe - 40°C

Cuma - 41°C

Cumartesi - 40°C

Pazar - 40°C