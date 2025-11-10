Dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkanı sunan ve Türkiye genelinde hayata geçirilecek olan projeyle 81 ilde 500 bin vatandaşın ev sahibi olması ve kira fiyatlarında denge sağlanması amaçlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da projeye nasıl başvuru yaplacağını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yüzyılın Konut Projesi’ne başvurular bugün başlıyor.



Başvuruları nasıl yapacağınızı biliyor musunuz❓#EvSahibiTürkiye pic.twitter.com/HP5X3JXMPo — Murat KURUM (@murat_kurum) November 10, 2025

Başvurular T.C. Kimlik Numarasına Göre Alınacak

Projeye başvurular bugün itibarıyla başladı ve 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması için önceki yıllarda olduğu gibi T.C. kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak.

10 Kasım: Son rakamı “0” olanlar

11 Kasım: Son rakamı “2” olanlar

12 Kasım: Son rakamı “4” olanlar

13 Kasım: Son rakamı “6” olanlar

14 Kasım: Son rakamı “8” olanlar

15 Kasım’dan itibaren sistem tüm vatandaşlara açılacak. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık’ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık’ta sona erecek.

Başvuru Şartları ve Detaylar

Projeye başvuracak kişilerin;

18 yaşını doldurmuş,

En az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Kendisi, eşi veya çocukları üzerine kayıtlı herhangi bir konutu bulunmaması gerekiyor.

Ödeme Koşulları ve Fiyatlar

Konutların satış bedelleri 1 milyon 800 bin TL’den başlayacak. Devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacak konutların taksitleri;

İstanbul’da 7.313 TL,

Diğer illerde 6.750 TL seviyesinden başlayacak.

Özel Kontenjanlar ve Ücretsiz Başvuru Grupları

Projede dezavantajlı gruplar için özel kontenjanlar ayrıldı:

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gazilere %5,

Engellilere %5,

Üç ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere %10,

Emekliler ile 18-30 yaş aralığındaki gençlere ise %20 kontenjan sağlanacak.

Ayrıca şehit aileleri, gaziler ve malullerden başvuru ücreti alınmayacak. Bu başvurular sadece banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Konut Teslimatları Mart 2027’de Başlayacak

Projede inşa ve ihale süreci Kasım 2025’te başlayacak. İlk kura çekilişleri Aralık ayında yapılacak, ilk teslimatlar ise Mart 2027 itibarıyla gerçekleştirilecek.

Konutlar 1+1 ve 2+1 daire tiplerinde, yatay mimari ve yöresel dokuya uygun şekilde tasarlanacak.

En Fazla Konut İstanbul’da

Projede en fazla konutun inşa edileceği şehirler sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olacak. Toplam konutların beşte biri İstanbul’da yapılacak.