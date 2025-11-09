Kahramanmaraş’ın Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde meydana gelen karbondioksit gazı sızıntısı sonucu 5 işçi zehirlendi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen olayda, santral sahasında görev yapan işçilerden A.K. (35), E.K. (27), H.Y. (19), B.K. (20) ve A.B. (50) karbondioksit gazına maruz kaldığı iddia edildi.

Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gazdan etkilenen işçiler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, durumlarının stabil olduğu öğrenildi. İlk müdahalelerin ardından işçilerin bir süre gözlem altında tutulacağı bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.