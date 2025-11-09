Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, inşaat işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, H.H. idaresindeki 31 AJY 086 plakalı minibüs, Göksun–Andırın bağlantı yolu Değirmendere Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, Mısır vatandaşı 2 işçinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşamını yitiren işçilerin cenazeleri hastane morguna götürüldü.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatıldığını bildirdi.