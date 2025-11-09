Türkiye Futbol federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kahramanmaraş Kipaş İstiklalspor, ligin 12. haftasında sahasında konuk ettiği Muşspor’u 2-0 mağlup etti.

Akdo Arena Stadyumu’nda taraftarın yoğun ilgisiyle oynanan karşılaşmada kırmızı-beyazlılar maça etkili başladı. 25. dakikada İlhami Saraçhan Nas’ın golüyle öne geçen İstiklalspor, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan temsilcimiz, uzatma dakikalarında Kemal Rüzgar’ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Sahadan 2-0 galip ayrılan Kahramanmaraş İstiklalspor, puanını 23’e yükseltti. Konuk ekip Muşspor ise 18 puanda kaldı.