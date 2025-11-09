Kahramanmaraş’ta hafta sonlarını keyifli bir kahvaltıyla değerlendirmek isteyenlerin yeni adresi Hacı Mehmet Şan Premium oldu.

Zengin menüsü, ferah atmosferi ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla dikkat çeken mekân, kısa sürede şehirde kahvaltı tutkunlarının gözdesi haline geldi.

Geleneksel lezzetleri modern sunumlarla bir araya getiren Hacı Mehmet Şan Premium, serpme kahvaltıdan sıcak atıştırmalıklara, yöresel tatlardan özel reçellere kadar geniş bir lezzet yelpazesi sunuyor. Özellikle ailelerin ve kalabalık grupların tercih ettiği mekân, hafta sonları yoğun ilgi görüyor.

Mekânın ferah iç mekân tasarımı, konforlu oturma alanları ve özenli hizmet anlayışı misafirlere huzurlu bir kahvaltı deneyimi sunarken, hijyen ve kalite konusundaki titizlik de misafirlerden tam not aldı.

Kahramanmaraş’ın kahvaltı kültürüne yeni bir soluk getiren Hacı Mehmet Şan Premium, hem damaklara hem de gönüllere hitap eden konseptiyle şehrin gastronomi haritasında kendine özel bir yer edinmeye devam ediyor.