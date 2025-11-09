Genç MÜSİAD Kahramanmaraş, düzenlediği tecrübe paylaşımı programlarıyla gençleri iş dünyasının önde gelen isimleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen son etkinlik, “Ticarette Ahlak, Hayatta Vizyon” başlığıyla MÜSİAD Konağı’nda yapıldı.

Programa, 24, 25 ve 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk konuk olarak katıldı. Genç girişimciler ve iş dünyası temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği programda Külünk, ticarette ahlak, vizyon ve toplumsal sorumluluk konularında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Külünk, konuşmasında iş dünyasında etik değerlere bağlılığın, sürdürülebilir başarının en önemli temeli olduğunu belirterek, gençlerin sadece ekonomik değil, aynı zamanda manevi bir duruşa sahip olmaları gerektiğini ifade etti.

Gençlerle tecrübelerini paylaşan Külünk, “Bir toplumun geleceği, gençlerinin ahlakıyla, üretim gücüyle ve değerlerine olan sadakatiyle şekillenir. İş dünyasında başarı, sadece kazançla değil, insanlıkla ölçülmelidir.” dedi.

Program sonunda Genç MÜSİAD üyeleri, bu tür etkinliklerin kendileri için ilham verici ve yol gösterici olduğunu belirterek, Metin Külünk’e teşekkür etti.

Genç MÜSİAD Kahramanmaraş yönetimi ise, benzer programlarla gençlerin fikir dünyasını ve girişimcilik vizyonunu güçlendirmeye devam edeceklerini açıkladı.