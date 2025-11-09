Kahramanmaraş’ta faaliyetlerini sürdüren Derepazarı Esnaf Çarşısı Derneği, anlamlı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sosyal ve kültürel faaliyetlere büyük önem veren dernek, bu kez çocuklar için düzenlediği resim yarışmasıyla minik kalplerde mutluluk oluşturdu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmaya katılan çocuklardan 18’i ödüle layık görüldü. Yarışmada dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Derepazarı Esnaf Çarşısı Derneği Başkanı Hasan Cingıllıoğlu, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bizler sadece ticari değil, aynı zamanda sosyal yönü güçlü bir topluluk olmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme, bizler için en büyük mutluluk. Bu tür etkinlikleri geleneksel hale getirmek istiyoruz.”

Resim yarışmasının ardından, dernek tarafından yenilenen mescidin açılışı da gerçekleştirildi. Mevcut mescidin küçük ve yetersiz kalması nedeniyle genişletilen yeni mescidin açılışına esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Açılışta yapılan duaların ardından mescid, yeniden ibadete açıldı.

Derepazarı Esnaf Çarşısı Derneği yönetimi, hem manevi hem de toplumsal değerlere katkı sunan bu tür organizasyonların bundan sonra da devam edeceğini vurguladı.