Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi, Kahramanmaraş’ta da ana kuzuları dualarla, gururla ve gözyaşlarıyla asker ocağına uğurlandı.

Şenlik havasında geçen uğurlama töreni, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde gerçekleştirildi.

Kimi kardeşini, kimi nişanlısını, kimi ise biricik evladını askere uğurlarken; terminal adeta vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin sembolü haline geldi.

Davul zurna eşliğinde oynanan oyunlar, alkışlar ve “En büyük asker bizim asker!” sloganlarıyla uğurlama töreni coşku dolu anlara sahne oldu.

Kahramanmaraşlı gençler, vatani görevlerini yerine getirmek için Türkiye’nin dört bir yanındaki birliklere hareket etti.

Şehir terminalinde yaşanan bu anlamlı anlar, hem vatan sevgisinin hem de aile bağlarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kahramanmaraşlılar, asker adaylarını dualarla yolcu ederken, otobüslerin ardından sallanan ellerle terminalde uzun süre süren duygusal görüntüler oluştu.