Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi.
Onikişubat ilçesi Çamlıbel mevkiinde, geçtiğimiz aylarda çıkan büyük orman yangınında zarar gören alanlarda gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinliğinde, yüzlerce fidan toprakla buluştu. Doğaya nefes, geleceğe umut olan bu etkinlik, “Yeşil Vatan Seferberliği” mottosuyla yürütüldü.
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı koordinasyonunda ve Orman Bölge Müdürlüğü destekleriyle düzenlenen programa; AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M.Burak Gül, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Tuba Özdemir, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Fatih Arslan, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, AK Parti Onikişubat İlçe Kadın Kolları Başkanı Berna Demirkol, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Kenger ve teşkilat üyeleri katıldı.
Katılımcılar; yangın sonrası yeniden hayat bulmaya başlayan topraklarda fidan dikerek, doğanın yenilenmesine katkı sundu. Etkinlikte duygusal anlar da yaşanırken, “Birlikte yeniden yeşereceğiz.” mesajı ön plana çıktı.