Kahramanmaraş’ta ağız ve diş sağlığı alanında modern, güvenilir ve hasta odaklı hizmet anlayışını benimseyen Özel ATS Dent Diş Kliniği, düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fatih Sarıkaya, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı ile birlikte çok sayıda oda başkanı, sağlık sektörü temsilcisi ve vatandaş katıldı.

Kurdele kesimiyle gerçekleştirilen açılışta, katılımcılar yeni kliniği gezerek verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.

Modern tıbbi ekipmanları, alanında uzman diş hekimleri ve hasta konforunu ön planda tutan tasarımıyla dikkat çeken ATS Dent Diş Kliniği, bireylerin ağız ve diş sağlığını korumanın yanı sıra, estetik gülüşler kazandırmayı hedefliyor.

Kliniğin yöneticileri, en güncel teknoloji ve tedavi yöntemlerini kullanarak Kahramanmaraşlılara nitelikli, güvenilir ve çağdaş sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Açılış töreni, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.