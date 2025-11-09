Kahramanmaraş’ta motosikletli bir çiftin karıştığı trafik kazası, kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan nişanlısı yaralandı.

Olay, 6 Kasım’da Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi’nde, bir düğün salonu önündeki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet Safa Badem yönetimindeki motosiklet ile Z.K. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan nişanlısı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise motosiklet sürücüsünün kask kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, motosikletin yaklaşık 75 kilometre hızla ilerlediği, bu sırada karşı şeritten dönüş yapan otomobilin aniden önlerine çıktığı ve çarpışmanın yaşandığı görülüyor.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü, kazayla ilgili olarak ise soruşturmanın devam ettiği bildirildi.