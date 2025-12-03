Enflasyon temmuzda %2,06, ağustosta %2,04, eylülde %3,23, ekimde %2,55 olarak açıklanmıştı. Kasım ayında gelen verilerle birlikte 5 aylık enflasyon toplamı %11,21 oldu.

Bu kapsamda SGK ve BAĞ-KUR emeklileri için 5 aylık zam oranı %11,21 olarak kesinleşirken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammı + enflasyon farkı formülüyle toplam %17,56 oranında artışı şimdiden garantilemiş durumda.

Aralık ayı enflasyonunun da eklenmesiyle oranların daha da yükselmesi öngörülüyor.

Meslek Meslek Zamlı Maaşlar

Memurlar için yüzde 17,56 zamma göre hesaplanan maaşlar şöyle:

Öğretmen (1/4): 61.146 TL → 71.883 TL

Polis Memuru (8/1): 68.084 TL → 80.039 TL

Uzman Doktor (1/4): 126.119 TL → 148.265 TL

Hemşire – Lisans Mezunu (1/4): 61.759 TL → 72.603 TL

Mühendis (1/4): 78.200 TL → 91.931 TL

Avukat (1/4): 73.515 TL → 86.424 TL

Şube Müdürü (1/4): 76.659 TL → 90.127,99 TL

Vaiz (1/4): 62.708 TL→ 72.546,44 TL

En Düşük Memur ve Memur Emeklisi Maaşı

En düşük memur maaşı yüzde 17.55 farkla birlikte 50 bin 503 TL’den 60 bin 366 TL’ye çıkıyor.

En düşük memur emeklisi maaşı şu anda 22 bin 672 TL. Bin TL’lik artış ve yüzde 17.55 zamla birlikte 27 bin 651 TL’ye çıkmış oluyor.