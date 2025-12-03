Ekiplerin son denetim adresi, şehrin en yoğun ticaret noktalarından biri olan Tarihi Kapalı Çarşı oldu.

Zabıta ekipleri ve gıda kontrol görevlilerinden oluşan denetim ekibi, çarşı içerisinde faaliyet gösteren gıda işletmelerini tek tek inceleyerek ürün hijyeni, iş yeri temizliği, saklama koşulları, etiketleme ve mevzuata uygunluk gibi birçok kriterde kontrol gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde standartlara uymadığı belirlenen bazı işletmelere idari yaptırım uygulanırken, mevzuata aykırı hareket eden iş yerlerine para cezaları kesildi.

Denetim süreciyle ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Eyüp Karataş, gıda güvenliğinin halk sağlığı için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Karataş şu ifadeleri kullandı: “Gıda güvenliğinde sıfır tolerans anlayışıyla denetimlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için tüm ekiplerimizle sahadayız.”

Ekiplerin kent genelindeki denetimlerini yıl boyunca aralıksız sürdüreceği bildirildi.

