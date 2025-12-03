Toplantıda, ilçenin hizmet üretim kapasitesini artıracak, çalışma süreçlerini hızlandıracak ve belediyeye uzun vadeli katkı sunacak önemli gündem maddeleri ele alındı. Başkan Akpınar, alınan kararların Dulkadiroğlu’nun geleceğine yönelik stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

Asfalt plenti ilçemize güç katacak

Toplantının en dikkat çeken maddesi, Dulkadiroğlu’na asfalt plenti ve sathi kaplama aracı kazandırılması için yürütülen görüşmelerin tamamlanması ve konunun meclis kararıyla karara bağlanması oldu. Başkan Akpınar, bu adımın önemini şu sözlerle ifade etti:

“Belediyemizin kendi üretim gücüne sahip olması; maliyetleri azaltan, zamanı verimli kullanan ve mahallelerimize daha hızlı ulaşmamızı sağlayan bir unsurdur. Asfalt plentinin ilçemize kazandırılması, 105 mahallemizde yürüttüğümüz çalışmaların çok daha etkin ve seri bir şekilde ilerlemesine katkı sağlayacaktır. Bu yatırım, Dulkadiroğlu’nun hizmet kalitesini doğrudan yükseltecektir.”

Planlı gelişim için kapsamlı görüşmeler yapıldı

Toplantıda ayrıca, imar komisyonu raporları doğrultusunda ilçenin düzenli ve planlı gelişimini ilgilendiren değerlendirmeler yapıldı. Görüşmelerin, mahalle ölçeğinden genel şehir dokusuna kadar uzanan süreçte daha dengeli, nitelikli ve uygulanabilir bir gelişim modeli oluşturması hedefleniyor.

Ortak akılla ilerlemeye devam edeceğiz

Toplantının sonunda Başkan Akpınar, sürece katkı sağlayan meclis üyelerine teşekkür ederek şu değerlendirmede bulundu: “Dulkadiroğlu’nun geleceğini şekillendiren her karar, meclisimizin ortak aklıyla güç kazanıyor. İlçemiz için güzel bir adım daha attık. Alınan kararların Dulkadiroğlu’muza hayırlı olmasını diliyorum.”

Aralık Ayı Meclis Toplantısı, yeni hizmet araçları ve modern üretim kapasitesine yönelik önemli adımların atıldığı, ilçenin vizyonuna katkı sunan kapsamlı bir oturum olarak kayıtlara geçti.

Alınan kararların tüm detayları için:

www.dulkadiroglu.bel.tr