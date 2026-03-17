Arefe Günü (19 Mart 2026) Kahramanmaraş’ta Neler Açık?

Bankalar Kaça Kadar Açık?

  • Sabah saatlerinde hizmet verilecek

  • 13.00 itibarıyla kapanacak

  • Öğleden sonra resmi tatil başlayacak

Dijital bankacılık işlemleri devam edecek

Kargolar Açık mı?

  • PTT Kargo: 12.30’a kadar açık

  • Özel kargolar: 09.00 – 13.00 arası hizmet

Yoğunluk nedeniyle bazı gönderiler bayram sonrasına kalabilir

Marketler ve AVM’ler Açık mı?

  • Marketler tam gün açık

  • Zincir marketlerde yoğunluk bekleniyor

  • AVM’ler normal saatlerinde hizmet verecek

Arefe Günü Saat Saat Özet

Kurum Açılış Kapanış
Bankalar 09:00 13:00
PTT Kargo 08:30 12:30
Özel Kargo 09:00 13:00
Marketler Normal Normal

Bayram Günleri (20-21-22 Mart) Kahramanmaraş’ta Durum

Bankalar

  • Tamamen kapalı

  • Açılış: 23 Mart Pazartesi

Kargolar

  • Bayram boyunca kapalı

  • Teslimatlar bayram sonrası başlayacak

Trendyol Express / Hepsijet gibi firmalar sınırlı çalışabilir

Marketler

Hastaneler ve Eczaneler

  • Hastanelerin acil servisleri açık

  • Nöbetçi eczaneler hizmet verecek