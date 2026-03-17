Arefe Günü (19 Mart 2026) Kahramanmaraş’ta Neler Açık?
Bankalar Kaça Kadar Açık?
-
Sabah saatlerinde hizmet verilecek
-
13.00 itibarıyla kapanacak
-
Öğleden sonra resmi tatil başlayacak
Dijital bankacılık işlemleri devam edecek
Kargolar Açık mı?
-
PTT Kargo: 12.30’a kadar açık
-
Özel kargolar: 09.00 – 13.00 arası hizmet
Yoğunluk nedeniyle bazı gönderiler bayram sonrasına kalabilir
Marketler ve AVM’ler Açık mı?
-
Marketler tam gün açık
-
Zincir marketlerde yoğunluk bekleniyor
-
AVM’ler normal saatlerinde hizmet verecek
Arefe Günü Saat Saat Özet
|Kurum
|Açılış
|Kapanış
|Bankalar
|09:00
|13:00
|PTT Kargo
|08:30
|12:30
|Özel Kargo
|09:00
|13:00
|Marketler
|Normal
|Normal
Bayram Günleri (20-21-22 Mart) Kahramanmaraş’ta Durum
Bankalar
-
Tamamen kapalı
-
Açılış: 23 Mart Pazartesi
Kargolar
-
Bayram boyunca kapalı
-
Teslimatlar bayram sonrası başlayacak
Trendyol Express / Hepsijet gibi firmalar sınırlı çalışabilir
Marketler
-
Bayramın 1. günü:
-
Sabah geç açılış (genelde 10:00-11:00)
-
-
-
ve 3. gün:
-
Normal çalışma saatlerine dönüş
-
Hastaneler ve Eczaneler
-
Hastanelerin acil servisleri açık
-
Nöbetçi eczaneler hizmet verecek