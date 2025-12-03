Yeni prim düzenlemesiyle birlikte sürücülerin hasar geçmişi çok daha belirleyici hale gelirken, "iyi sürücü" düşük primlerle ödüllendirilecek, riskli sürücüler ise yüksek poliçe tutarlarıyla karşılaşacak.

Yeni düzenlemeye göre, sigorta basamak sistemi yeniden yapılandırıldı. Bu çerçevede aynı kişinin ikinci aracı da sürücünün bulunduğu basamağa göre indirimli primlerden yararlanabilecek.

Primlere Ortalama %1 Zam

Yeni prim tablosu illere ve basamaklara göre büyük farklılıklar içeriyor.

İstanbul’da:

0. basamak (riskli): 45.181 TL

8. basamak (en düşük risk): 7.530 TL

Ankara’da ise:

0. basamak: 43.902 TL

8. basamak: 7.317 TL

Riskli ve risksiz sürücüler arasındaki prim farkı neredeyse %500’e yaklaştı.

Poliçe Bedeli 290 Bin TL'ye Uzanıyor

Özellikle otobüs gibi büyük araç gruplarında primler çok daha yüksek seviyelere çıkıyor. Bazı poliçe tutarları 290 bin TL’ye kadar ulaşabilecek.

Hasarsız Sürücü Kazanacak

Yeni dönemde sigorta şirketleri kazasız sürüş performansını daha güçlü biçimde ödüllendirecek. Basamağı düşük olan sürücüler ciddi oranlarda indirim elde ederken, kazaya karışan ve riskli sınıfa düşenler yüksek primlerle karşı karşıya kalacak.

1 Ocak 2026'da Yürürlükte

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giriyor.