Kurum, Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "O günlerde acılarına ortak olduğumuz bu güzel aileleri şimdi huzur içinde, güvenli yuvalarında görmek bizim için dünyadaki hiçbir mutlulukla ölçülemez." ifadelerini kullandı.

“Dünya durdukça durasınız”

Yeni yuvalarındaki mutluluğunu dile getiren Hatice Koyunlu, “Bizi bu çilelerden kurtardılar. Bu dertten kurtardılar. Dünya durdukça durasınız.” sözleriyle teşekkür etti. Mehmet Koyunlu ise “Sayenizde villa gibi evde oturuyoruz.” diyerek yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Bu manzara bizim için en büyük mutluluk”

Bakan Kurum, deprem sonrasında vatandaşların güvenli yaşam alanlarına kavuşmasının öncelikleri olduğunu vurgulayarak, “Şimdi sizi böyle görüyoruz ya, dünyanın en büyük mutluluğu bu bizim için. O acı günlerden sonra bugünleri gördük ya Rabb'imize şükrediyoruz.” dedi.

6 Şubat depreminin yıktığı şehirlerde kalıcı konut teslimleri devam ederken, bu buluşma depremzedelerin yaralarının hızla sarıldığını ve yeni hayatlarına umutla başladığını gösteren örneklerden biri olarak öne çıktı.