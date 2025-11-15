Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Böcek ailesi, Fatih’te kaldıkları otelde fenalaştı. Ailenin 3 yaşındaki kızı Masal, hareketsiz bulununca, sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, küçük Masal ve 6 yaşındaki ve kardeşi Kadir için müdahale etti ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Anne Çiğdem Böcek ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

Ön otopsi raporu çıktı

Ön otopsi raporuna göre, Kadir ve Masal’da dış muayenede ölümcül travma bulgusu görülmedi, mide mukozalarında hiperemi tespit edildi. Anne Çiğdem Böcek’in dış muayenesinde de travmatik lezyon saptanmadı; midede yaygın submukozal kanamalar, yer yer noktasal ülserler ve barsaklarda olağan içerik dışında belirgin patolojik bulguya rastlandı. Cenazelerden laboratuvar analizi için örnekler alındı.

Seyyar işletmelerde denetim başlatıldı

Yapılan ön araştırmalarda, ailenin Ortaköy’de midye, tantuni, sucuk ve kumpir tükettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, yemek yediği iddia edilen restoran mühürlendi ve İBB zabıta ekipleri Ortaköy’de seyyar kumpirciler üzerinde denetim başlattı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma kapsamında ailenin yemek yediği yerlerden numuneler alındığını ve bu yerlerde görevli 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Güvenlik kameralarına göre, aile 11 Kasım’da saat 10.08’de otelden çıkıp 14.20’de Ortaköy’de bir seyyar tezgahtan midye aldı. Ardından anne ve kız çocuğu çorba içti, aile sucuk, kokoreç ve tantuni tüketti. Saat 18.30’da Fatih’te bir işletmeden lokum alan aile, 18.43’te tekrar otele döndü.

Aynı otelden 2 kişi daha hastaneye başvurdu

Edinilen son bilgilere göre, ailenin konakladığı aynı otelde kalan iki kişinin de mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurduğu öğrenildi.