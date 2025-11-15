Adana, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa ve Tunceli’de yapımı tamamlanan 42.060 konut ve 3.282 iş yeri, 15 Kasım 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek kura çekimi programında hak sahibi vatandaşlara teslim edilecek.

Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) kapsamında bugüne kadar toplam 337.989 konut ve 12.189 iş yeri depremzedelere ulaştırıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 350 bininci konut teslim töreni “Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam” sloganıyla Adıyaman’da düzenlenecek.

Törende en yüksek teslimat, 21.760 konut ile Malatya’da, Hatay’da ise teslim edilen konut sayısı 100 bine yaklaşacak. Böylece toplamda 350.178 bağımsız bölüm, depremzedelerin kullanımına sunulmuş olacak.

AFAD tarafından yapılacak kura çekimi, resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Kesinleşen sonuçlar ise e-Devlet sistemi üzerinden AFAD sayfasında ilan edilecek.