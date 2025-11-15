Hafta sonu yurt genelinde hava koşulları değişken olacak. İç ve doğu bölgelerde sağanak yağış etkili olurken, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri ve Doğu Akdeniz’de gök gürültülü sağanaklar görülecek.

Doğu Anadolu’nun batı ve güney kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğu bölgelerinde de yağışlar yerel olarak etkili olacak. Yağışların etkili olduğu yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur görülebilir.

Sıcaklıklar bu hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyretse de, önümüzdeki hafta başından itibaren kademeli olarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Karla karışık yağmur beklenen Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Malatya, Muş, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Şırnak ile kuvvetli yağış beklenen Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.