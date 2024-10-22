Zeytur Turizm Seyahat Acentası, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek ödüllerine bir yenisini ekledi. Firmanın sahibi Aydın Yıkan, yaptığı açıklamada aldıkları ödülle ilgili memnuniyetini dile getirirken, şirketin hizmet anlayışına vurgu yaptı.

“Hizmet İçin Durmadan Çalışıyoruz”

Zeytur Turizm’in sahibi Aydın Yıkan, yeni ödüllerinin gurur verici olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Zeytur Turizm olarak ödüller kervanımıza bir yenisini daha ekledik. Kahraman şehrimize hizmet etmek için durmadan çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.”

Yıkan, bu başarılarının ardında müşteri memnuniyetini esas alan çalışma prensiplerinin yattığını vurguladı. Ayrıca, turizm sektöründe kaliteyi ve güveni bir arada sunduklarını belirterek, hedeflerinin bu başarıyı sürdürülebilir kılmak olduğunu söyledi.

Müşterilere Teşekkür

Aydın Yıkan, açıklamasının devamında ödüle layık görülmelerinde en büyük payın müşterilere ait olduğunu söyledi ve onları tercih edenlere teşekkürlerini iletti:

“Bizi tercih eden siz değerli müşterilerimize Teşekkür Ederiz” diyerek, Zeytur Turizm’in başarısının arkasındaki itici gücün müşteri bağlılığı ve güveni olduğunu ifade etti.

Gelecek Hedefleri

Yıkan, Zeytur Turizm’in gelecekte de sektördeki yerini daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğini belirtti. Şirket olarak sadece turizm alanında değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de şehirlerine katkı sunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Zeytur Turizm, aldığı yeni ödülle birlikte sektördeki yerini sağlamlaştırırken, bölgeye ve müşterilerine sunduğu hizmetlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.