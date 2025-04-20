Yaraları sarmak için dört koldan çalışma başlatılırken tarım sigortası yaptıran üreticilere sigorta poliçeleri kapsamında ödemeleri yapılacak.

Sigorta yaptıran çiftçiler, hasar oranları kadar hasar tazminatı alacak. TARSİM verilerine göre sigorta oranı, üzümde yüzde 54, kayısıda yüzde 28, fındıkta yüzde 22, elmada ise yüzde 25.

Tarım sigortası olmayan çiftçiler için de zarar gören mahsullerinin bu üretim döneminde, şimdiye kadarki harcamasını don hasar oranları dikkate alınarak hesaplanacak. Bu miktar üreticilere ilave bir destek olarak verilecek.