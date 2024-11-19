Türkiye genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması, bu yıl 1 Aralık’ta başlayacak ve 1 Nisan 2025’e kadar devam edecek. Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği uygulanan kış lastiği takma zorunluluğu, özellikle şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için geçerli olacak. Ancak, uzmanlar kış koşullarının etkili olduğu şehirlerde tüm araç sahiplerini kış lastiği kullanmaya teşvik ediyor.

Kış lastikleri, sadece kar ve buzlu zeminlerde değil, aynı zamanda sıcaklıkların 7 derece altına düştüğü ıslak veya kuru hava şartlarında da güvenli sürüş sağlıyor. Lastiklerdeki özel kauçuk karışımı ve derin diş yapısı, düşük sıcaklıklarda yol tutuşunu artırarak kayma riskini azaltıyor. Bu da fren mesafesini kısaltarak trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlıyor. Kış lastiklerinin dört mevsim lastiklerinden farklı olarak soğuk havalarda sertleşmemesi, sürücülere daha iyi kontrol imkanı tanıyor.