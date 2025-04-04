Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için gereken kış lastiği uygulaması sona erdi.

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda optimum performans sergilemek için özel olarak üretilmesi dolayısıyla yaz mevsiminde kullanıldığında bu özelliğini kaybediyor.

Havaların ısınması ve kış lastiği uygulamasının sona ermesiyle birlikte lastiklerini değiştirmek isteyen vatandaşlar lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

Kahramanmaraş’ta araç lastiği alanında kalite ve güvenin adresi olan Petlas Tanrıöver de müşterilerine bu değişimde büyük konfor sağlıyor.

Petlas Tanrıöver Firma Yetkilisi Mehmet Sami Tanrıöver sıcak havalarda lastikler daha çok aşınacağı için erken aşınma, performans kaybı gibi sorunlara yol açtığını belirterek soğuk hava kullanımına göre tasarlanan kış lastikleri, yazın kullanıldığında yol tutuşunda ciddi azalmaya sebep olduğunu ve araç üzerindeki kontrolü olumsuz etkilerken yakıt tüketimini de artırdığını ifade etti.