Yeni düzenleme ile birlikte, otomobil, motosiklet, taksi, otobüs ve traktör dahil tüm motorlu taşıtlar için primler yükseldi. İstanbul’da 4. basamakta yer alan bir otomobil sürücüsü kasım ayında 14 bin 991 TL prim ödeyecek.

Bu tutar ekim ayında 14 bin 763 TL, eylülde ise 14 bin 612 TL seviyesindeydi. Risk seviyesi en yüksek olan 0. basamak sürücülerinin ödeyeceği prim 44 bin 733 TL olurken, en düşük riskli 8. basamak sürücülerinin primi 7 bin 456 TL olarak belirlendi. Ankara’da bu rakamlar 43 bin 467 TL ile 7 bin 245 TL arasında, İzmir’de ise 42 bin 201 TL ile 7 bin 34 TL arasında değişiyor.

Sigortasız araç kullananlar için ise ağır yaptırımlar uygulanacak. 2026 yılında sigortasız trafiğe çıkmanın cezası 993 TL olacak ve denetimlerde sigortasız olduğu belirlenen araçlar trafikten men edilecek.

Kasım ayı tarifesi özellikle ticari araç sahiplerini etkiledi. İstanbul’da taksilerin 0. basamakta ödeyeceği prim 117 bin 861 TL’ye, 8. basamakta ise 19 bin 644 TL’ye yükseldi. Ankara’da bu tutar 114 bin 526 TL ile 19 bin 88 TL, İzmir’de ise 111 bin 190 TL ile 18 bin 532 TL arasında değişiyor.

Zorunlu trafik sigortasında en yüksek artış ise otobüs gruplarında görüldü. İstanbul’da 31 koltuk ve üzeri kapasiteye sahip otobüslerin 0. basamak primi 282 bin 495 TL, 8. basamaktaki primi ise 46 bin 136 TL olarak kaydedildi.

Yeni tarifeyle birlikte sigorta primlerindeki artış, araç sahipleri için maliyetleri yükseltirken, uzmanlar sigortasız trafiğe çıkmanın ciddi hukuki ve maddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.

2025 Azami Trafik Primlerini Görüntülemek İçin Tıklayınız