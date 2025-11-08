HAK-İŞ’e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası, 4’üncü Olağan Genel Kurulu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve çok sayıda üyenin katılımıyla gerçekleştirdi. Programda konuşan Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in kuruluşunun 50. yılı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Türkiye genelinde 17 milyon kayıtlı işçi bulunduğuna dikkat çeken Arslan, sendikalaşmanın artırılması gerektiğini vurguladı. HAK-İŞ’in hedefinin her işçinin örgütlü ve güvenceli bir çalışma hayatına sahip olmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yer alan TÜRK-İŞ, komisyon yapısında değişiklik yapılmadığı sürece görüşmelere katılmama kararı almıştı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, “Yönetmelikte değişiklik olmazsa masaya oturmayacağız” diyerek net bir tutum sergiledi. Bu karara HAK-İŞ Konfederasyonu da destek verdi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “İşçi kesiminin kararını destekliyoruz” diyerek, çalışanların ortak taleplerinin arkasında olduklarını ifade etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Arslan, komisyon yapısının değiştirilmesi gerektiğini ve daha çoğulcu ve demokratik olması gerektiğini dile getirdi. HAK-İŞ'in asgari ücret tespit komisyonuna katılmama kararı hakkında açıklamalarda bulunan Arslan,

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı değişmedikçe işçi kesiminin katılmaması yönündeki kararı destekliyoruz. Biz asgari ücret tespit komisyonunun yapısına 50 yıldır itiraz ediyoruz. Aralık ayında komisyon toplanacak. Ülkem adına endişe duyuyorum. Kanun değişmezse Aralık ayında oturup asgari ücreti belirleyecekler. Asgari ücretin çıkması uzlaşma değil, çoğunluk kararıdır. Milyonlarca çalışanın ücretinin belirlenmesini TİSK'e mi bırakacağız?" açıklamasında bulundu.