Kahramanmaraş’ın doğal güzellikleriyle ünlü turizm merkezlerinden biri olan Başkonuş Yaylası, eşsiz manzarası, temiz havası ve huzurlu atmosferiyle, özellikle yarıyıl tatilinde şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen ziyaretçilerin gözdesi haline geldi.

Türkiye’nin en büyük yatak kapasitesine sahip yayla oteli unvanını taşıyan Başkonuş Yaylası, toplam 40 villadan oluşan konaklama alanıyla misafirlerine doğayla iç içe, konforlu bir tatil olanağı sunuyor.

Modern ve sıcak mimarisiyle tasarlanan villalar, hem aileler hem de arkadaş grupları için ideal konaklama seçenekleri sağlıyor.

Yayla içerisinde yer alan market, restoran ve sosyal tesisler ise ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayarak eksiksiz bir tatil deneyimi yaşatıyor.

Doğa yürüyüşleri, kamp alanları ve fotoğraf tutkunları için benzersiz manzaralar sunan Başkonuş Yaylası, aynı zamanda yıl boyunca düzenlenen doğa etkinlikleriyle de dikkat çekiyor.

Doğal güzellikleri, sessizliği ve ferah ortamıyla Başkonuş Yaylası, yarıyıl tatilinde huzur ve doğa ile buluşmak isteyenler için ideal bir kaçış noktası olarak öne çıkıyor.