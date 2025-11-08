Kahramanmaraş, 6 Şubat Asrın Felaketi’nin ardından geçen 2 yıl 9 aylık süreçte adeta bir şantiye alanına dönüştü. Devletin tüm imkânları seferber etmesiyle kent merkezi, ilçeler ve köylerde imar ve inşa süreci büyük bir hızla ilerliyor. Resmi kaynaklara göre, şu ana kadar Kahramanmaraş'ta on binlerce konut ve iş yerinin inşası tamamlanarak veya büyük oranda bitirilerek hak sahiplerine teslim edildiği görülüyor.

Son rakamlar, Kahramanmaraş'ta 43916 konutun teslim edildiğini gösterirken, inşaatların genelinde ilerlemenin %70 seviyelerinde olduğu belirtiliyor.

Vatandaş Memnun, Ancak Bekleyiş Sürüyor

Yeni ev ve iş yerlerine kavuşan binlerce vatandaş, gösterilen bu üstün gayretten dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletiyor.

Ancak, yeniden inşa sürecindeki bu başarı tablosuna rağmen, devam eden süreçte özellikle iş yerleri teslimatında yaşanan gecikmeler vatandaşların mağduriyetini artırıyor.

"Biten İş Yerlerimizin Anahtarları Neden Verilmiyor?"

Şehrin can damarı olan ve ekonomiye hızla dönmek isteyen çok sayıda hak sahibi, yeni iş yerlerinin fiziki olarak tamamlanmasına rağmen küçük pürüzler, çevre düzenlemeleri veya idari eksiklikler nedeniyle anahtarların kendilerine teslim edilmemesinden şikayetçi.

Halen konteynerlerde yaşamak zorunda kalan veya işlerini kısıtlı imkanlarla sürdüren vatandaşlar, yetkililere sesleniyor:

"İş yerlerimiz bitti, tadilatlarımızı yapıp bir an önce konteyner hayatından çıkmak istiyoruz! Ufak tefek pürüzlerin çözülmesinin gecikmesi, bizi bekleyişe mahkum ediyor. İş yerimizin anahtarını alıp gerekli düzenlemeleri hızla tamamlayarak şehir ekonomisine daha güçlü bir şekilde destek vermek istiyoruz."

Vatandaşlar, yetkililerden biten iş yerlerinin çevre düzenlemelerinin ve son kontrollerinin hızlandırılarak teslimat sürecinin bir an önce tamamlanmasını ve konteyner hayatının son bulmasını talep ediyor. Kahramanmaraş, hem konut hem de ticari hayatın normalleşmesi için atılacak her adımı büyük bir umutla bekliyor.