Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 23-30 Haziran 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonel faaliyetler kapsamında önemli bir başarıya imza atıldı.

Farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 71 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şahıs ve hırsızlık olaylarına karışan 21 şahıs olmak üzere toplam 94 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 42’si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında 7,18 gram esrar, 246,71 gram metamfetamin, 106,39 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1,43 gram kokain, 1041 adet sentetik ecza, 554 paket doldurulmuş makaron, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 10 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca trafik güvenliğini sağlamak ve çevreyi rahatsız eden unsurları önlemek amacıyla yapılan denetimlerde; 154 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 47 araca abartı egzoz kullanımından, 424 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şehirde genel güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması adına suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.