AK Parti tarafından hazırlanan ve gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak teklifle, 1 Ocak 2014 öncesine ait tüm Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek.

Acil durumlar, rutin muayeneler, ilaçlar ve diğer sağlık hizmetlerini kapsayan Genel Sağlık Sigortası'nda borçlu durumdakiler, devlet hizmetlerine erişimde sorun yaşayabiliyor.

Mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla harekete geçildi. 1 Ocak 2014 öncesine ait tüm Genel Sağlık Sigortası borçları siliniyor.

Düzenleme, AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 86 maddelik torba kanun teklifi içinde yer alıyor.

Mevcut durumda, 1 milyon 800 binden fazla kişinin Genel Sağlık Sigortası borcu bulunuyor.