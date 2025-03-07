Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 1 Ocak'tan bugüne kadar 478 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), ülkenin ve bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik terör tehdidini tamamen ortadan kaldırmak için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla operasyonlarını sürdürdüğünü belirten Aktürk, "Operasyonlar sonucu, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 26, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 478 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin beka ve güvenliği için bölgedeki operasyon ve arama tarama faaliyetlerine devam edecek, terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla sürdürecektir." şeklinde konuştu.

- Hudut güvenliği

Tuğamiral Aktürk, hudutlarda kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve terörle mücadele etkinliğinin artırılması kapsamında en üst seviyede güvenliğin tesis edildiğini belirterek, "Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 99 şahıs yakalanmış, 1357 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 909, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 12 bin 534 olmuştur." bilgisini paylaştı.

TSK'nın, ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Aktürk, "Savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızın devam ettiği Suriye'ye görevlendirilen askeri ataşemiz 2 Mart'ta göreve başlamıştır." ifadesini kullandı.

Aktürk, İsrail'in, Gazze'ye insani yardımların girişini engellemesinin kabul edilemez bir uluslararası hukuk ihlali olduğunu belirterek, "İnsani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılması ve İsrail'in Batı Şeria'da süregelen saldırılarını sonlandırması bölgede ateşkesin devamı için elzemdir. Orta Doğu'da kalıcı istikrar ve barış Filistinlilerin uğradığı adaletsizliğin son bulacağı iki devletli çözüm ile mümkündür." dedi.