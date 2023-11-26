İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik 10 ili kapsayan "Sibergöz-8’ operasyonlarında toplam 25 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Muğla, Kocaeli, Siirt, Ankara, Antalya, Çanakkale ve Erzincan olmak üzere 8 ilde eş zamanlı, Kastamonu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kastamonu ve Mersin olmak üzere 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonda Tabancalara, 338 bin TL ve 22 bin 400 dolar nakit paraya çok sayıda dijital materyale, dizüstü bilgisayarlara, çok sayıda cep telefonu ve sim karta el konuldu.