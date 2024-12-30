Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar gören kent merkezindeki binaların yıkım işlemine ekiplerce devam ediliyor.

Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı Yamaçtepe Mahallesi'ndeki 10 katlı Zümrüt Apartmanı, kontrollü şekilde yıkıldı.

Öte yandan, adliye yolu üzerinde yer alan ağır hasarlı bir bina da kontrollü bir şekilde yıkıldı. Binanın yıkıldığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Çıkan molozlar kamyonlara yüklenerek enkaz döküm sahasına taşındı.