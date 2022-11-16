Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yerleşim yerlerinin standardını artırmak için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Pazarcık’ın Evri Taşbiçme Mahallesi’nde gerçekleştirdiği sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.
Mahallede özellikle okul bölgesine ulaşımı sağlayan 6 kilometre uzunluğundaki arter, sıcak asfaltla baştan uca yenilendi.
10 Milyon TL’lik yatırımla yenilenen arterle Evri Taşbiçme Mahallesi’nin ulaşım konforu ve güvenliği üst seviyeye çıkarıldı.
Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten muhtar Adem Akpolat ve mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.