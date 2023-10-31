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Elbistan’da Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Ünite kan bağışı, sloganıyla başlattığı kampanyada 413 Ünite kan bağışlandı. 
Bu çerçevede Elbistan'a gelen Türk Kızılay'a ait kan toplama aracı; Azerbaycan Caddesi'nde vatandaşların bağışlarını kabul etti. 
Türk Kızılay'ın '100.yılda 100 ünite kan bağışı' sloganıyla başlattığı bağış kampanyasına Elbistan halkı büyük ilgi gösterdi. 3 günlük kampanya sürecinde 413 vatandaş, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu. Bu sayıyla birlikte hedeflenen 100 ünitenin 4 katından fazla bağış yapılmış oldu.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt