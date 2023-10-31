Elbistan’da Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Ünite kan bağışı, sloganıyla başlattığı kampanyada 413 Ünite kan bağışlandı.

Bu çerçevede Elbistan'a gelen Türk Kızılay'a ait kan toplama aracı; Azerbaycan Caddesi'nde vatandaşların bağışlarını kabul etti.

Türk Kızılay'ın '100.yılda 100 ünite kan bağışı' sloganıyla başlattığı bağış kampanyasına Elbistan halkı büyük ilgi gösterdi. 3 günlük kampanya sürecinde 413 vatandaş, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu. Bu sayıyla birlikte hedeflenen 100 ünitenin 4 katından fazla bağış yapılmış oldu.