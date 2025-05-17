Operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı kanuna muhalefet, kasten yaralama, nitelikli yağma, silahlı tehdit, cinayet, tefecilik, uyuşturucu madde ticareti, mala zarar verme ve hakaret suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Operasyonlar sonucu; 48 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet çelik yelek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 12 adet kumar makinesi ele geçirildi