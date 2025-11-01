24 Ekim'de Diyarbakır merkezli Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Muğla, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Dalgakıran" adlı operasyonda şüphelilerin, ikinci el eşya alım satımı yapan vatandaşları hedef alarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunu sistematik şekilde işlediği tespit edildi.

Şüphelilerin MASAK işlem hacim tutarının 641 milyon lira olduğu belirlenirken, tüm banka ve kredi kuruluşu hesaplarına el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden 28'i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol kararıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.