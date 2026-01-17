ABD’nin Duncannon bölgesinde yaşanan olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Gece saatlerinde gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir evde 42 yaşındaki Douglas Dietz’i yatağında başından vurulmuş halde ölü buldu. Yapılan ilk incelemelerin ardından, olayın şüphelisi olarak maktulün 11 yaşındaki oğlu belirlendi.

"Babamı öldürdüm" itirafı

Polis raporlarına göre ekipler, saat 03.20 sıralarında “bilinci kapalı bir erkek” ihbarı üzerine adrese ulaştı. Evde yapılan kontrollerde Dietz’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay sırasında evde bulunan çocuğun, annesine ve polis ekiplerine “Babamı ben öldürdüm” dediği öğrenildi.

Oyun konsolunu ararken silahı buldu

İfadelerde, olay gününün çocuğun doğum günü olduğu ve gece yaşanan bir tartışmanın ardından olayın gerçekleştiği belirtildi. Çocuğun, babasının yatma saatinin geldiğini söylemesine öfkelendiği, daha önce elinden alınan Nintendo Switch oyun konsolunu aramak için babasına ait çekmeceden silah kasasının anahtarını aldığı kaydedildi. Kasayı açan çocuk, tabancayı bulduğunu, silahı doldurduğunu ve babasının yatağına giderek ateş ettiğini itiraf etti.

Dedektiflere verdiği ifadede, ateş ettiğinde ne olacağını düşünmediğini söyleyen çocuk, “Çok kızgındım” diyerek kendini savundu. Gözaltına alınan 11 yaşındaki şüpheli için kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilirken, olayla ilgili ilk duruşmanın 22 Ocak’ta yapılmasının planlandığı bildirildi.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve olayın tüm detaylarının mahkeme sürecinde netleşeceğini açıkladı.