TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Somaspor, sahasında Fethiyespor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Gebzespor’u 1-0 mağlup ederek kümede kalma yolunda umutlarını tazeleyen Somaspor, taraftarı önünde bu çıkışı sürdürmeyi hedefliyor.

Nazım Yavuz Stadı’nda Saat 15.00’te Başlayacak

Somaspor ile Fethiyespor arasındaki karşılaşma, Soma Nazım Yavuz Stadı’nda oynanacak. Mücadelede hakemin ilk düdüğü saat 15.00’te çalacak.

Puan Durumu ve Takımların Form Grafiği

Ev sahibi Somaspor, bu maç öncesinde 12 puanla 16. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, ligde kalma adına büyük önem taşıyan karşılaşmadan mutlak puan ya da puanlar çıkarmak istiyor.

Konuk ekip Fethiyespor ise son olarak Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ı konuk etmesiyle dikkat çekmişti. Ligde ise istediği sonuçları almakta zorlanan Fethiye temsilcisi, son 10 maçında 6 yenilgi ve 4 beraberlik alarak 15 puanla 14. sırada bulunuyor.

İlk Maç Berabere Bitmişti

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fethiye’de oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Rövanş niteliği taşıyan bu maçta her iki ekip de avantajı ele geçirmek istiyor.

Canlı Yayın Bilgisi

Somaspor – Fethiyespor karşılaşması, futbolseverler tarafından Sıfır TV’nin YouTube kanalı üzerinden şifresiz olarak canlı izlenebilecek.

Maç Bilgileri