TFF 1. Lig hedefi doğrultusunda istikrarlı bir grafik çizen Bursaspor, ligde geride kalan 18 haftada topladığı 41 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Şampiyonluk yolunda avantajını korumak isteyen yeşil-beyazlı ekip, Karadeniz deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Ev sahibi 1461 Trabzon ise 27 puanla 10. sırada bulunuyor. Trabzon temsilcisi, güçlü rakibi karşısında alacağı puan ya da puanlarla üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.

Ortahisar’da Gözler Bu Maçta Olacak

Zirve yarışını doğrudan etkileyen mücadele, 18 Ocak Pazar günü Trabzon’da oynanacak. Karşılaşmaya Ortahisar Yavuz Selim Stadyumu ev sahipliği yapacak. Hakemin ilk düdüğü saat 13.30’da çalacak.

Canlı Yayın Bilgisi Netleşti

Bursaspor ile 1461 Trabzon arasındaki bu kritik randevu, futbolseverler tarafından şifresiz olarak takip edilebilecek. Mücadele, Bi Kanal ve Sıfır TV (YouTube) üzerinden canlı yayınlanacak.