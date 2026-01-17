19. Hafta Maç Programı ve Yayın Bilgisi

17 Ocak 2026 Cumartesi

  • 13.00 | Muş Şehir Stadı

Muşspor vs Bursaspor Futbol Kulübü

📺 SIFIR TV (YouTube)

  • 15.00 | Nazım Yavuz Stadı

Somaspor vs Fethiyespor

📺 SIFIR TV (YouTube)

  • 15.00 | Mersin Stadyumu

Mersin İdmanyurdu vs 68 Aksaray Belediyespor

📺 SIFIR TV (YouTube)

18 Ocak 2026 Pazar

  • 13.00 – Ortahisar Yavuz Selim Stadı

1461 Trabzon FK vs Bucaspor 1928
📺 SIFIR TV (YouTube) – Bi Kanal

  • 13.00 – TCDD Ankara Demirspor Stadı

Ankara Demirspor vs Diyarbekirspor
📺 SIFIR TV (YouTube)

  • 15.00 – Yeni Adana Stadyumu

Adanaspor vs Kırşehir Futbol Spor Kulübü
📺 SIFIR TV (YouTube)

  • 15.00 – Aliağa Şehir Stadı

Aliağa Futbol A.Ş. vs Ergene Velimeşespor
📺 SIFIR TV (YouTube)

  • 15.00 – Bolluca Stadı

Arnavutköy Belediyespor vs Menemen Futbol Kulübü
📺 SIFIR TV (YouTube)

Bursaspor-1461 Trabzon Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?
Bursaspor-1461 Trabzon Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?
İçeriği Görüntüle

Play-off hattı ve düşme potasını yakından ilgilendiren 19. hafta maçları, Kırmızı Grup’ta dengeleri değiştirebilecek nitelikte. Futbolseverler, kritik karşılaşmaları ekran başında takip edebilecek.