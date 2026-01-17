19. Hafta Maç Programı ve Yayın Bilgisi
17 Ocak 2026 Cumartesi
- 13.00 | Muş Şehir Stadı
Muşspor vs Bursaspor Futbol Kulübü
📺 SIFIR TV (YouTube)
- 15.00 | Nazım Yavuz Stadı
Somaspor vs Fethiyespor
📺 SIFIR TV (YouTube)
- 15.00 | Mersin Stadyumu
Mersin İdmanyurdu vs 68 Aksaray Belediyespor
📺 SIFIR TV (YouTube)
18 Ocak 2026 Pazar
- 13.00 – Ortahisar Yavuz Selim Stadı
1461 Trabzon FK vs Bucaspor 1928
📺 SIFIR TV (YouTube) – Bi Kanal
- 13.00 – TCDD Ankara Demirspor Stadı
Ankara Demirspor vs Diyarbekirspor
📺 SIFIR TV (YouTube)
- 15.00 – Yeni Adana Stadyumu
Adanaspor vs Kırşehir Futbol Spor Kulübü
📺 SIFIR TV (YouTube)
- 15.00 – Aliağa Şehir Stadı
Aliağa Futbol A.Ş. vs Ergene Velimeşespor
📺 SIFIR TV (YouTube)
- 15.00 – Bolluca Stadı
Arnavutköy Belediyespor vs Menemen Futbol Kulübü
📺 SIFIR TV (YouTube)
Play-off hattı ve düşme potasını yakından ilgilendiren 19. hafta maçları, Kırmızı Grup’ta dengeleri değiştirebilecek nitelikte. Futbolseverler, kritik karşılaşmaları ekran başında takip edebilecek.